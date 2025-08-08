El gobernador Axel Kicillof cumple este 8 de agosto una intensa agenda en la Costa Atlántica, marcada por anuncios educativos, entrega de equipamiento y la apertura de eventos de relevancia nacional.

En Mar Chiquita, a las 10.30, formalizará la creación de un Anexo de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, que será la primera institución de la provincia con orientación en Pesca y Acuicultura. Minutos después, hará entrega al intendente Walter Wischnivetzky de una retroexcavadora en el marco de la Etapa V del Plan de Mejoras de Caminos Rurales, junto a un camión caja abierta para la gestión de residuos, bolsones tipo big bag e indumentaria para cooperativas de reciclado.

El mandatario también sumará una ambulancia de alta complejidad, equipada para responder a emergencias críticas. Con esta unidad, ya son 380 las incorporadas durante su gestión. A las 12.30, encabezará la inauguración de la Casa de la Provincia N° 14, que por primera vez incluye una oficina comercial del Banco Provincia para brindar asesoramiento.

En la ciudad de Mar del Plata, Kicillof abrirá a las 14.30 la jornada del Congreso CONAGUA 2025 en el Hotel Provincial y, a las 16.30, participará de la apertura de la Semana Social 2025, donde mantendrá un encuentro con la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

Lo acompañarán en la recorrida la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Trabajo, Walter Correa. En paralelo, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, inaugurará el SUM y las obras de puesta en valor de la Chacra Experimental Albardón en Rauch; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hará lo propio en Alberti con la ampliación del Centro Universitario local, dentro del programa PUENTES.

La jornada también incluirá actividades de IOMA en distintas localidades, como talleres de yoga, stretching, prácticas de cardio y tonificación, además de un punto de vacunación en Mar del Plata.