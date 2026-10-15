“Nos vemos en la Quinta Marcha Federal Universitaria. La defensa de la universidad pública es una lucha de todo el pueblo argentino”, expresó días atrás en redes Axel Kicillof.

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Y desde su espacio (MDF), llamó a movilizar este jueves a las 13.30 desde la Casa de las Madres hacia el Congreso.

El objetivo es que Javier Milei cumpla con la ley sancionada y ratificada tiempo atrás.

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Vale destacar que en la previa de la movilización, el juez Martín Cormick fijó en 100 mil pesos diarios la multa al jefe de Gabinete Diego Santilli por no actualizar salarios docentes ni fondos para becas según lo exigido por la Ley de Financiamiento.

Este jueves se movilizarán estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de las casas de altos estudios en rechazo a los intentos oficiales por congelar las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

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Por otro lado, Casa Rosada acordó este miércoles con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para tratar de sostener el DNU 70/23, que corre riesgo de ser volteado en la sesión de este jueves en Diputados.