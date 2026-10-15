El gobernador Axel Kicillof participó este jueves de la 5ta Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública en todo el país.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”.

“Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país: esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro”, añadió.

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Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina. Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos. Milei, cumplí la ley. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 15, 2026

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria: hubo gases lacrimógenos y camiones hidrantes

Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes, quienes a su vez, arrojaron piedras a la Policía.

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

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Diputados: Fracasó la sesión para derogar el DNU 70/23

Pese a la masiva movilización en las inmediaciones del Congreso, la oposición no logró alcanzar el quórum para habilitar la sesión especial mediante la cual pretendía voltear el decreto de necesidad y urgencia 70/23.

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, se habían sentado en el recinto sólo 121 diputados, faltando ocho para cumplir con el objetivo de quórum.