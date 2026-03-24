A 50 años del último golpe cívico-militar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes 24 de marzo de un acto en la Casa de las Madres y de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estuvo acompañado por Carmen Arias, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, otras integrantes de la asociación y miembros del gabinete provincial.

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Kicillof destacó que “hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca: es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado”. Añadió que “esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”.

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

El gobernador sostuvo además: “Luchamos junto a las Madres que, con su ejemplo, nos explican lo que tenemos que hacer: seguir para adelante e ir a buscar nuestro futuro en las plazas, en las calles y con organización. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con más energía y en memoria de los compañeros y compañeras que soñaron con una patria mejor, nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante a la Argentina”.

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Carmen Arias recordó: “Hace medio siglo la dictadura dio el golpe más salvaje de nuestra historia y hace 49 años que las Madres empezamos a luchar sin dar jamás un paso atrás”. Agregó que “nuestros hijos e hijas aparecen hoy con vida en cada uno de los jóvenes que pelean por los mismos ideales que tuvieron ellos: contamos ahora con la misión de construir una alternativa que nos saque del infierno actual que vive la Argentina”.

Kicillof también hizo un homenaje a Hebe de Bonafini: “Hoy extrañamos a Hebe aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas: peleando. Es por eso que sabemos que todos ellos van a estar aquí, con nosotros, hasta el último día”. La jornada contó con la presencia de intendentes, legisladores, referentes de derechos humanos y dirigentes sociales.

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