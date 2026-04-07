El gobernador Axel Kicillof participó este martes de una charla abierta con alumnos y alumnas de 5º y 6º año del Colegio Nacional de La Plata sobre las políticas económicas aplicadas durante la última dictadura cívico-militar.

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En el marco de una invitación para conversar con estudiantes que cursan una materia de Políticas Económicas, Kicillof sostuvo: “La última dictadura necesitó de políticas represivas para imponer su modelo económico y distribuir la riqueza de manera totalmente injusta: cayeron los salarios y las jubilaciones; se recortaron presupuestos en salud y educación; y se restringieron los derechos y las perspectivas de futuro de nuestro pueblo”.

“Si uno compara el programa de (el exministro de Economía, José Alfredo) Martínez de Hoz con el actual puede comprobar que no hay muchas diferencias: el objetivo es la transferencia y la concentración de recursos en beneficio de unos pocos”, afirmó el Gobernador y añadió: “El ataque que sufren la ciencia y la educación pública no es casual: tiene que ver con un proyecto que intenta desindustrializar por completo a la Argentina”.

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Por último, Kicillof resaltó: “Entonces lo que está en disputa es qué país queremos: si uno primario, precario y dependiente, o uno con trabajo, ciencia y educación pública y gratuita”. “El negacionismo es una forma de ocultar lo que verdaderamente ocurrió, pero no les va resultar tan sencillo: con las plazas colmadas en todo el país el último 24 de marzo quedó demostrado que los jóvenes van a mantener viva la memoria”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Economía, Pablo López; el intendente local, Julio Alak; el dirigente Federico Storani; la investigadora del CONICET Victoria Basualdo; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la directora de la institución, Ana María García Munitis; docentes e integrantes de la comunidad educativa.

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