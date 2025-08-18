El proyecto busca declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, y entre otras consecuencias, mencionó el incremento de los accidentes.

“Lo de Milei no es eficiencia económica, sino una salvajada”, sentenció

También solicitará intervenir para garantizar la seguridad en los casos que las obras estén paralizadas.

Además, el mandatario pedirá a la Legislatura herramientas para continuar obras o rescindir, y que faculte al Ejecutivo para ir a la justicia donde reclamarán por perjuicios y fondos adeudados.

