Kicillof pide a la Legislatura que trate una ley para declarar la emergencia en la obra pública parada en Provincia
El gobernador quiere hacerse cargo de las obras en rutas que Nación dejó de lado, anunció en conferencia de prensa.
El proyecto busca declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, y entre otras consecuencias, mencionó el incremento de los accidentes.
“Lo de Milei no es eficiencia económica, sino una salvajada”, sentenció
También solicitará intervenir para garantizar la seguridad en los casos que las obras estén paralizadas.
Además, el mandatario pedirá a la Legislatura herramientas para continuar obras o rescindir, y que faculte al Ejecutivo para ir a la justicia donde reclamarán por perjuicios y fondos adeudados.
