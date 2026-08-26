El gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro en la sede gubernamental para anunciar medidas preventivas ante la posible llegada del fenómeno del El Niño junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y sus pares de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Seguridad, Javier Alonso, y de Ambiente, Daniela Vilar.

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Para mitigar los posibles efectos de un fenómeno que se avecina con mayor intensidad, es que se creó una mesa interministerial con el objetivo de la prevención, preparación y mitigación ante las consecuencias del evento climático.

El fenómeno se vincula con el aumento de la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del planeta. Cuando los vientos alisios (corrientes tropicales) pierden fuerza, el agua cálida se desplaza hacia el este. Esa dinámica también puede favorecer un mayor traslado de humedad hacia el centro y el este del territorio y aumentar la frecuencia de lluvias y tormentas sobre la región pampeana, el Litoral y amplios sectores del noreste.

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“Existe una probabilidad que sean más intensas y más seguidas las lluvias durante el período. A esto se le suma la crisis del cambio climático que complejiza esta situación. Se complica en términos locales con el calentamiento global. Con lo cual, esas lluvias que van a ser más frecuentes, sean aún más intensas”, mencionó la ministra Vilar, quien sostuvo a la vez que hay un 69% de posibilidades de que sea un “evento histórico” en nuestro país.

Allí añadió que las zonas de riesgo en la provincia de Buenos Aires son la Cuenca del Salado con problemas de inundaciones en zonas productivas, también habría problemas en la zona de la Cuenca del Plata, Cuenca Reconquista, la subcuenca de Luján y la Cuenca Matanza-Riachuelo.

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Es por ello que se ampliará la red de estaciones meteorológicas y poder contar así con mejores datos para planificar las obras. Es así que se anunció la construcción de un “visor provincial único” que reunirá en tiempo real la información de las estaciones disponibles. También se contrataron 33.850 horas máquina durante el 2026 con un monto de $5.700 millones de pesos y se firmaron convenios con cooperativas para la limpieza de arroyos.

Por su lado, el ministro Alonso sumó al plan cuatro ejes: alerta temprana, coordinación, fortalecimiento logístico y articulación con agencias y organizaciones de la sociedad civil.

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El mandatario sostuvo que “tenemos un gobierno nacional que niega el cambio climático y delante de nuestras narices cotidianamente hay fenómenos infrecuentes e inesperados."

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"Tenemos un gobierno negacionista, terraplanista, que dice que no hay cambio climático cuando la evidencia muestra, ante los ojos de cualquiera, que estamos experimentando fenómenos extraordinarios. Y ante esto corta toda la obra pública”, cuestionó.

Asimismo denunció que no han recibido del gobierno nacional “ningún ofrecimiento ni acompañamiento en materia financiera” sino todo lo contrario” y lo acusó de “robarse 293 mil millones de pesos del Fondo Hídrico.”