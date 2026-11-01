“Peor que la ingratitud, es la estupidez”. Con esa frase, el senador bonaerense Emmanuel González Santalla salió al cruce de Axel Kicillof y sintetizó el malestar de La Cámpora con el gobernador. El dirigente cuestionó su rechazo a las candidaturas definidas “a dedo” y le recordó que fue Cristina Fernández de Kirchner quien impulsó su llegada a la Gobernación en 2019.

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La reacción de los dirigentes kirchneristas se produjo después de que trascendiera que Kicillof está dispuesto a competir en una PASO con Cristina Kirchner o Sergio Massa para definir las candidaturas de 2027. La información fue publicada por el diario Clarín, que reconstruyó lo ocurrido durante un encuentro reservado que el mandatario mantuvo con intendentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la Gobernación bonaerense.

Según esa reconstrucción, el gobernador defendió la competencia interna como mecanismo para ordenar al peronismo y planteó que no está dispuesto a aceptar que las candidaturas se resuelvan mediante negociaciones entre dirigentes. “No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca”, habría expresado ante los jefes comunales.

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El planteo generó respuestas públicas de referentes cercanos a Máximo Kirchner, que utilizaron sus cuentas en redes sociales para cuestionar la postura del mandatario y poner en discusión el papel que tuvo la expresidenta en su carrera política.

Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo “hombre” justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, junto coraje y reunió a un grupito de Intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina. Alta confusión. Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez. — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) October 31, 2026

González Santalla fue uno de los más duros. “Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense”, escribió en X.

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El senador, referente de La Cámpora en Avellaneda, también ironizó sobre el posicionamiento del gobernador frente a Cristina Kirchner: “Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo 'hombre' justo ahora”.

Su publicación terminó con la frase que marcó el tono de la respuesta camporista: “Peor que la ingratitud, es la estupidez”.

Otra de las voces que se sumó a las críticas fue la exdiputada nacional Fernanda Raverta, también cercana a La Cámpora. La dirigente cuestionó que Kicillof plantee una eventual competencia con Cristina Kirchner en el actual escenario judicial de la expresidenta.

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Axel: Siempre resulta curioso escuchar renegar del “dedo” a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Cosas de la vida. Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa. Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular. Y lo haríamos con Cristina, con la convicción de militar a una compañera que ya demostró que sabe mejorar la vida de nuestro pueblo y defender los intereses de la Argentina. Pero ya sabés lo que dice el viejo proverbio: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. No perdamos de vista la luna, Axel. La luna es una Argentina libre, con los argentinos recuperando la vida que las políticas de Milei les están quitando. Y para construir esa Argentina necesitamos un peronismo a la altura de la historia: sin proscripciones y dejando que el pueblo elija. — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 31, 2026

«Llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa. Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular», escribió en X.

También intervino Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense. El legislador publicó las tapas de Clarín y El Día de La Plata y cuestionó la situación del servicio eléctrico y los intereses que representa cada sector.

“Una tapa explica la otra. Los cortes continúan, el servicio eléctrico es un desastre y los aumentos siguen vigentes porque se apeló una cautelar que los frenaba. Cada cual elige a qué intereses tiene ganas de representar y quién lo conduce”, expresó.

Una tapa explica la otra. Los cortes continúan, el servicio eléctrico es un desastre y los aumentos siguen vigentes porque se apelo una cautelar que los frenaba. Cada cual elige a qué intereses tiene ganas de representar y quién lo conduce. https://t.co/B0veIb5Ntf — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) October 31, 2026

La disputa por el liderazgo del peronismo

El trasfondo del enfrentamiento está relacionado con la construcción política de cara a 2027. Kicillof busca consolidar un armado propio, con proyección presidencial, y defiende las PASO como herramienta para resolver las candidaturas sin que las decisiones queden concentradas en las principales conducciones del espacio.

Para La Cámpora, en cambio, el planteo del gobernador tiene una contradicción política: Cristina Kirchner fue determinante para que Kicillof llegara a la Gobernación en 2019, cuando lo eligió como candidato para enfrentar a María Eugenia Vidal. Aquella elección terminó con un triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Ahora, con la expresidenta cumpliendo prisión domiciliaria y fuera de competencia electoral por su inhabilitación para ejercer cargos públicos, las diferencias sobre el futuro del espacio volvieron a quedar expuestas.

La discusión ya no pasa solamente por quiénes integrarán las listas de 2027, sino también por quién conducirá al peronismo y cómo se tomarán las decisiones dentro del espacio.