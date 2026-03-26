Kicillof recibe a intendentes bonaerenses para hablar de las "consecuencias económicas del Gobierno de Milei"
El Gobernador encabeza este jueves en La Plata un encuentro con jefes comunales de toda la provincia para analizar el complejo escenario financieron que atraviesan los municipios.
Axel Kicillof recibirá a las 15.30 en la Gobernación bonaerense a intendentes de distintos espacios políticos, para evaluar el impacto de las políticas económicas nacionales en las finanzas locales y en la actividad productiva.
Vale destacar que desde Provincia cursaron invitaciones a los 135 alcaldes; no obstante, los dirigentes alineados con Javier Milei y otros opositores a Kicillof no serán de la partida.
Del encuentro participarán los ministros Augusto Costa (Producción) y Pablo López (Economía), quienes darán detalles sobre el estado de las cuentas provinciales (producto de las políticas nacionales), e intentarán explicar cómo repercute en los fondos que reciben las municipalidades.
Asimismo, los jefes comunales llevarán su propia batería de reclamos al Gobernador.
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