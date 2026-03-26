Axel Kicillof recibirá a las 15.30 en la Gobernación bonaerense a intendentes de distintos espacios políticos, para evaluar el impacto de las políticas económicas nacionales en las finanzas locales y en la actividad productiva.

Ads

Vale destacar que desde Provincia cursaron invitaciones a los 135 alcaldes; no obstante, los dirigentes alineados con Javier Milei y otros opositores a Kicillof no serán de la partida.

Del encuentro participarán los ministros Augusto Costa (Producción) y Pablo López (Economía), quienes darán detalles sobre el estado de las cuentas provinciales (producto de las políticas nacionales), e intentarán explicar cómo repercute en los fondos que reciben las municipalidades.

Ads

Asimismo, los jefes comunales llevarán su propia batería de reclamos al Gobernador.

Ads