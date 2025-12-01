En medio de fuertes disputas con la oposición y con la interna del PJ en el centro de la escena, Axel Kicillof buscará el miércoles que dos tercios de los legisladores le aprueben el endeudamiento que requiere para llevar adelante su gestión en 2026, ya que su Presupuesto se sostiene bajo la necesidad de esos fondos.

En este marco, este lunes en La Plata recibirá a intendentes afines, y será luego de que el alcalde de Ensenada Mario Secco lo lanzara públicamente como candidato a Presidente. También en este sentido, el proselitista, el Gobernador necesita recursos.

Vale destacar que, tras el cónclave con los jefes municipales, el mandatario provincial brindaría una conferencia de prensa.

Kicillof ha pedido autorización a la Legislatura para tomar deuda por hasta USD 3.035 millones, discriminada en dos artículos distintos: Uno por USD 1.990 y otro por USD 1.045. Seguido a esos dos artículos, hay un punto que traba las negociaciones: La creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. El problema surge en el modo en que se generaría el reparto. El oficialismo provincial trabaja a contrarreloj en éste y otros temas pensando en la sesión extraordinaria del miércoles.

