Axel Kicillof reunió a más de 40 intendentes para analizar los resultados electorales del 26 de octubre donde Fuerza Patria perdió frente a La Libertad Avanza.

Los jefes comunales de “Movimiento Derecho al Futuro”, el espacio del peronismo bonaerense que respalda al gobernador, y se alinearon detrás de él justo en el día que Cristina Fernández de Kirchner lo responsabilizara por la estrategia del desdoblamiento de las elecciones provinciales.

En una reunión de más de tres horas en la "Casona" del Parque Pereyra Iraola, un predio del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, los jefes comunales defendieron la estrategia del mandatario.

“El resultado de septiembre permitió ganar en 107 municipios de 135 y sumar 34 bancas en la Legislatura”, enfatizó el intendente de La Plata, Julio Alak, al salir del encuentro. “La elección fue muy bien desdoblada y se ganó muy bien” en las elecciones provinciales de septiembre, señaló Alberto Descalzo, ex intendente de Ituzaingó.

Otro de los asistentes, el intendente de Laprida, Alfredo “Pichi” Fisher, dijo que la carta de Cristina “no aportó nada” y que el desdoblamiento dispuesto por Kicillof “fue un acierto generalizado”.

“Con la conducción de Axel logramos en septiembre que más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires consolidaran su territorio", dijo, y aclaró: "Nuestro gobernador, para todos nosotros, es el futuro del peronismo en la Argentina”.

Además de los jefes comunales kicillofistas asistieron varios altos funcionarios del riñón del Gobernador.

