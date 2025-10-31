Cristina culpó a Kicillof por la derrota del peronismo en Provincia: "Fue un error político desdoblar la elección"
La expresidenta reavivó la interna del peronismo bonaerense y apuntó directamente contra el gobernador por la estrategia electoral. Dijo que su decisión “dividió los esfuerzos” y comparó los resultados con los triunfos de otros mandatarios provinciales.
Cinco días después de la victoria del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, al considerar que “fue un error político desdoblar la elección”.
En un documento que difundió a través de sus redes sociales, la exmandataria señaló que “todos los gobernadores peronistas —Ziliotto (La Pampa), Quintela (La Rioja), Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán) e Insfrán (Formosa)— ganaron en estas elecciones parlamentarias”. En ese sentido, destacó que “la excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”.
Cristina explicó que se opuso a esa decisión “para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”. Recordó además que, cuando Kicillof anunció el desdoblamiento el 14 de abril pasado, ella pidió a los legisladores bonaerenses que responden a su espacio “no acompañar la iniciativa del oficialismo”.
Las declaraciones de la expresidenta reabren la discusión dentro del peronismo bonaerense, que atraviesa un fuerte debate interno tras la derrota electoral. En los últimos días, distintos dirigentes del espacio también cuestionaron la estrategia del gobernador, quien había defendido el desdoblamiento como una forma de “cuidar la gestión provincial”.
