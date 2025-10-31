Cinco días después de la victoria del Gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, al considerar que “fue un error político desdoblar la elección”.

Ads

A los compañeros y compañeras militantes:



En primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones.



Al mismo tiempo, con el objetivo… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 31, 2025

En un documento que difundió a través de sus redes sociales, la exmandataria señaló que “todos los gobernadores peronistas —Ziliotto (La Pampa), Quintela (La Rioja), Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán) e Insfrán (Formosa)— ganaron en estas elecciones parlamentarias”. En ese sentido, destacó que “la excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”.

Cristina explicó que se opuso a esa decisión “para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”. Recordó además que, cuando Kicillof anunció el desdoblamiento el 14 de abril pasado, ella pidió a los legisladores bonaerenses que responden a su espacio “no acompañar la iniciativa del oficialismo”.

Ads

Puede interesarte

Las declaraciones de la expresidenta reabren la discusión dentro del peronismo bonaerense, que atraviesa un fuerte debate interno tras la derrota electoral. En los últimos días, distintos dirigentes del espacio también cuestionaron la estrategia del gobernador, quien había defendido el desdoblamiento como una forma de “cuidar la gestión provincial”.

Ads