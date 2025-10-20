El gobernador Axel Kicillof tendrá esta semana una intensa agenda de actividades en distintos municipios del interior bonaerense, en el marco de los días previos al cierre de campaña. Así lo confirmó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde también participaron Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, y Daniela Vilar, ministra de Ambiente.

Bianco detalló que este lunes por la tarde el mandatario participará en La Plata del plenario regional de la CGT, mientras que el martes y miércoles realizará una gira por el interior provincial. La primera parada será en Pergamino, donde visitará la Escuela de Educación Especial “Los Buenos Hijos”, mantendrá reuniones con referentes de instituciones de salud mental y recorrerá obras en el Parque Industrial privado Parcum, donde la empresa Fast Track construye un nuevo centro logístico de 2.000 metros cuadrados.

Luego, el gobernador se trasladará a Ramallo, donde encabezará un encuentro en el Centro Universitario José Orlando Gaeto, en el marco del programa Puentes, junto a representantes del movimiento literario “Libélula”.

El miércoles, la recorrida continuará por Carlos Tejedor, donde Kicillof será recibido por la intendenta Celia Gianini. Allí recorrerá el parque lineal, una obra de 130 millones de pesos, y un barrio de 35 viviendas financiado por el Instituto de la Vivienda bonaerense, con una inversión cercana a los 850 millones de pesos. Además, supervisará la Casa de la Provincia, cuya construcción demandará 2.300 millones de pesos y concentrará oficinas de IOMA, ARBA, IPS y el Registro de las Personas.

La jornada seguirá con una visita al Centro Universitario de Carlos Tejedor, que cuenta con un 90% de avance. A través del programa Puentes, ya se dictan carreras en edificios prestados, como Licenciatura en Educación y Cultura Digital (UNIPE), Diplomatura en Desarrollo de Software (UTN) y Producción Ganadera y Conservación de Forrajes (UNLZ).

Más tarde, Kicillof viajará a General Pinto, donde visitará el Centro de Jubilados Valerio Caraballo, recorrerá el barrio Quinta de Delisio y el Taller Protegido local, que celebra su 25° aniversario. Allí, el mandatario evaluará el avance de las 21 viviendas financiadas por la Provincia, tras la paralización de 108 unidades que estaban a cargo del Gobierno Nacional.

La agenda concluirá el jueves en Almirante Brown, donde el gobernador inaugurará la nueva sede de la obra social del Sindicato de la Televisión (SATSAID) y participará del cierre del ciclo de capacitación para fiscales del espacio Fuerza Patria, junto a responsables de escuelas, fiscales generales y de mesa.

“Es una agenda muy intensa, propia de la última semana antes de las elecciones, pero que refleja el trabajo sostenido en cada rincón de la Provincia”, concluyó Carlos Bianco durante la conferencia.