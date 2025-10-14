El gobernador Axel Kicillof retoma este lunes su agenda en el interior de la provincia de Buenos Aires con una serie de actividades en los municipios de Benito Juárez y Coronel Rosales, donde supervisará obras y programas sociales junto a los intendentes locales.

A las 11.00, el mandatario bonaerense estará en Benito Juárez, acompañado por el jefe comunal Julio Marini, para visitar el Centro de Día “Despertares” y la Escuela de Educación Especial N°7949. Más tarde recorrerán la obra del nuevo Jardín Maternal, que había sido paralizada por el Gobierno Nacional y que actualmente está siendo finalizada por la Provincia.

Al mediodía, Kicillof y Marini también recorrerán las obras de saneamiento del basural y la construcción de nuevas celdas sanitarias, destinadas a mejorar la gestión de residuos en la localidad.

Por la tarde, el gobernador se trasladará a Coronel Rosales, donde será recibido por el intendente Rodrigo Aristimuño. A las 14.15, ambos visitarán el Centro Integral del Discapacitado (CINDI) y participarán de un encuentro con vecinos y representantes de la comunidad en el gimnasio local.

Más tarde, a las 16.00, Kicillof recorrerá la repavimentación de la avenida Juan José Paso, una obra que abarca 15 cuadras y 16.000 metros cuadrados, beneficiando a 67.000 vecinos y vecinas de Punta Alta. Luego visitará la expansión de OTAMÉRICA, un proyecto que busca responder al aumento de la producción petrolera vinculada a Vaca Muerta.

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, acompañará a Kicillof durante toda la jornada en ambos municipios.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, encabezará a las 9.00 una conferencia de prensa en Mar del Plata, en el marco de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, que se realiza en el Hotel Provincial. Luego mantendrá un encuentro con secretarios y secretarias de Deportes de los 135 municipios bonaerenses.

En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, firmará a las 14.00 un convenio con autoridades del Instituto de la Administración Pública de Shanghai y del IPAP, en el marco de la cooperación internacional con la Provincia.