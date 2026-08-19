El gobernador Axel Kicillof salió al cruce de la información publicada por Clarín sobre la detención de Albertina Mangini, la empleada judicial investigada por su presunta participación en una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables para mover y lavar dinero.

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A través de sus redes sociales, Kicillof cuestionó al diario y al periodista Daniel Santoro por haber presentado a Mangini como una “funcionaria de Kicillof”.

“En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una ‘funcionaria de Kicillof’”, sostuvo el gobernador.

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En ese sentido, Kicillof remarcó que Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y aseguró que “no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”.

En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.

La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no… — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 19, 2026

La aclaración apunta a diferenciar al Poder Judicial y el Ministerio Público del Poder Ejecutivo bonaerense, del que depende el Ministerio de Justicia.

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El caso había generado repercusión luego de que se conociera la detención de Mangini, quien cumplía tareas en una dependencia vinculada al Patronato de Liberados. La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y busca determinar el funcionamiento de una presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas y realizar movimientos de dinero.

Según la investigación difundida en los últimos días, el circuito bajo análisis habría movilizado alrededor de $27.000 millones, mediante operaciones realizadas a través de billeteras virtuales. Mangini quedó imputada junto con otros acusados por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

La fuerte crítica de Kicillof

En su publicación, el gobernador también cuestionó que, pese a una primera desmentida oficial, Clarín haya mantenido el tema en su portada.

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“Pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira”, afirmó Kicillof.

Y agregó: “Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”.

El gobernador cerró su mensaje con una crítica directa al medio: “Se nota mucho, Clarín”.

De esta manera, el caso que involucra a Mangini sumó ahora una fuerte disputa política en torno a su pertenencia institucional. Mientras la investigación judicial avanza para determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados, Kicillof buscó dejar en claro que la mujer detenida no es funcionaria del Poder Ejecutivo bonaerense ni tuvo vínculo laboral con el Ministerio de Justicia.