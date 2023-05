Con una tierna publicación conjunta en las redes, Jimena Campisi y Cristian Cardozo celebraron la llegada de Juana, su primera hija juntos. La beba nació este martes por la mañana en el Hospital Municipal de Mar de Ajó y pesó casi tres kilos.

"Estamos muy felices y llenos de amor: ¡nació Juanita! Pesó 2,960 kilos y tanto ella como Jime están con excelente salud”, escribió el intendente del Partido de la Costa en el posteo que compartió junto a una foto de la huella del pie de la recién nacida.

Por último, el alcalde del Frente de Todos concluyó con agradecimientos: "Gracias por todo el amor que nos hicieron llegar y muchas gracias al personal del Hospital Municipal de Mar de Ajó por la tarea que realizan todos los días”.

La fotografía se llenó de likes y de comentarios felicitando a los padres por el nacimiento del nuevo integrante de la familia. Campisi ya es mamá de Milo, de 10 años, quien nació fruto de su relación con su expareja, Tomás Constantini.

En este marco, las redes sociales se inundaron de saludos a la familia del intendente y desde La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof hizo llegar su afectuoso mensaje a través de un video.

"Me acabo de enterar que nació Juana en el Hospital de Mar de Ajó, les quería mandar un beso enorme a ustedes y a ella (…) es algo precioso, me tocó vivirlo y no se compara con nada", marcó el mandatario bonaerense en su mensaje.