Luego de la reunión que mantuvo con el grupo de intendentes en La Plata del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) el gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó a San Salvador de Jujuy. El gobernador local Carlos Sadir recibió a su par de la provincia de Buenos Aires en el marco de una visita institucional a la sede del Poder Ejecutivo provincial.

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Se trata de otra foto con un dirigente del interior en el marco de su gira federal que lo ha llevado también a La Pampa, Chaco, Misiones, entre otras provincias, para dar impulso a su pretendida candidatura presidencial.

Durante su visita, el mandatario bonaerense recorrió el Salón de la Bandera, donde conoció la historia y el valor patrimonial de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, emblema histórico de los jujeños.

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Durante la mañana, Kicillof y Sadir firmaron una serie de convenios de cooperación en materia de Gobierno Digital, Trabajo e Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad. En el encuentro, ambos gobernadores dialogaron sobre la realidad de sus respectivas provincias y la importancia de fortalecer los vínculos institucionales, el intercambio de experiencias y la cooperación entre jurisdicciones.

“Algo que no puede pasar es que porque pensamos distinto somos enemigos"

En un contacto con la prensa que mantuvo en la capital jujeña, Kicillof sostuvo: “Nosotros con el gobernador Sadir no somos del mismo partido, pero podemos hablar. Algo que no puede pasar es que porque pensamos distinto somos enemigos – como si sucede con quienes nos gobierna a nivel nacional - eso no podemos permitir por la democracia argentina".