El gobernador bonaerense Axel Kicillof desarrolló este martes una agenda de reuniones con empresarios y representantes de fondos de inversión en Nueva York, en el marco de su visita oficial a Estados Unidos. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Economía, Pablo López.

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Uno de los encuentros reunió a representantes de más de 20 empresas con participación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, vinculadas a sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos.

Según informó el Gobierno bonaerense, durante la reunión Kicillof presentó las oportunidades que ofrece la Provincia en materia de desarrollo productivo, innovación e infraestructura y cuestionó las políticas económicas de la administración de Javier Milei.

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En ese marco, el Gobernador también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sostuvo que la Argentina necesita una política industrial que contemple tanto a grandes como a pequeñas empresas, con generación de empleo de calidad y cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Además, Kicillof mantuvo un encuentro con representantes de fondos de inversión institucionales, acompañado por Bianco y López.

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En las distintas actividades de la jornada también participaron el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

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También pasó por The New School

Durante su agenda en Nueva York, Kicillof participó además de una charla con académicos y representantes de distintas usinas de pensamiento en The New School, actividad que fue organizada por el Observatorio de América Latina (OLA).

El encuentro estuvo centrado en el futuro de América Latina, la democracia y la economía en el contexto del nuevo escenario internacional.