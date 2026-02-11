Axel Kicillof se plegó al llamado de la CGT y las dos CTA para marchar este miércoles al Congreso de la Nación, donde comenzará el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.

En declaraciones a la prensa, el mandatario provincial alertó sobre la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”, aseveró.

La convocatoria formal a movilizar la realizó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La concentración para este miércoles será en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

