“Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso”, expresó Axel Kicillof en redes sociales luego de que el Presidente bloqueará la iniciativa aprobada por el Congreso.

“Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior”, añadió el mandatario, tratando de seguir capitalizando el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas provinciales del domingo pasado.

Por último, el Gobernador sentenció: “La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario”.

Cabe destacar que Milei, tras vetar la ley de financiamiento universitario también vetó la emergencia en pediatría impulsada por el Garrahan.

