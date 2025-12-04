En una madrugada caliente tras un día lleno de suspicacias sobre la deriva del financiamiento pedido por el Gobierno bonaerense, el gobernador Axel Kicillof consideró que junto al Presupuesto y Fiscal e Impositiva quedan convertidos en ley “los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia”.

Al respecto de la autorización a tomar deuda por 3.685 millones de dólares, dijo que “de esta manera, la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses”.

“La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”, sentenció.

El acuerdo logrado con la oposición - ya que necesitó ⅔ de los votos para aprobarlo - destina un 8% del total de deuda a financiar a los municipios, a través de un fondo de libre disponibilidad de 250.000 millones en cinco cuotas. También se amplió el directorio del Banco Provincia y se repartieron sillas para la oposición sin derecho a votar las resoluciones resoluciones a través de las que se gobierna la entidad, pero sí a que sus titulares perciban el sueldo correspondiente.

Siguiendo su razonamiento, el gobernador señaló que “la aprobación no cambia el cuadro general: enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto “éxito macroeconómico” que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad”.

“Por eso, vamos a seguir exigiendo al Gobierno Nacional lo que le corresponde a la Provincia; vamos a seguir actuando como escudo de una sociedad agredida y, fundamentalmente, vamos a seguir construyendo una alternativa a este modelo de exclusión y entrega”, concluyó.

