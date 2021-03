A través de sus redes sociales, Axel Kicillof defendió a su esposa y criticó la campaña antivacunas. "Soledad no trabaja para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, no ofrece vacunas a nadie, es más, no es amiga y hace 20 años que no tiene trato con Beatriz Sarlo", aseguró.

Se han hecho públicos los mails que muestran: 1. Que Soledad nunca habló con ella; 2. Que el ofrecimiento era literalmente "todo por derecha, nada trucho" y "para que la noticia circule lo más posible". Es decir: ni se la ofreció Soledad ni fue por abajo de la mesa. — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 10, 2021

Los dichos se dan luego de que la ensayista asegurara que fue convocada para recibir la vacuna "por debajo de la mesa", pero que se negó por "ética".

En este sentido, el gobernador explicó que al iniciar la campaña de vacunación "comenzó una operación de desprestigio contra la vacuna Sputnik V. Llegaron incluso a decir que era trucha o que era veneno".

"Según lo acordado con los proveedores, llegarían en poco tiempo millones de vacunas que había que aplicar solo a los que desearan hacerlo voluntariamente", continuó.

Por ello, Kicillof señaló que pensaron una campaña para generar confianza en la gente que consistía en que "personas reconocidas "pusieran el hombro", se vacunaran PÚBLICA Y VISIBLEMENTE para que otros siguieran el ejemplo":

Fue en este contexto en el que comenzaron "a consultar a referentes de la cultura, el deporte, el espectáculo e intelectuales que cumplieran el requisito de ser mayores de 60 años, tal como lo indicaba el protocolo de vacunación".

Entre ellos, explicó, "se consultó a Beatriz Sarlo, a través de su editor, ya que cumplía con las condiciones para recibir la vacuna. Además de ser reconocida, no era visiblemente partidaria del Gobierno, lo que podía alentar a otros a vacunarse".

"Ella no aceptó y está en todo su derecho porque la vacunación es voluntaria, pero en todo momento el ofrecimiento fue transparente", continuó Axel.

En resumen, explicó que esa campaña de concientización no se llevó adelante ya que comenzaron a llegar las vacunas más lentamente de lo esperado y se conoció la publicación de la revista The Lancet que avalaba la eficacia de la Sputnik V.

"La campaña antivacunas estaba liquidada por sus propias mentiras y el programa de vacunación comenzó a recibir más inscriptos, convirtiéndolo en un éxito", afirmó.