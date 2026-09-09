El gobernador Axel Kicillof continúa con su agenda federal que lo ha llevado a Chaco, Corrientes, La Pampa, entre otros distritos, y este miércoles visitó la provincia de Misiones, donde se reunió con su par Hugo Passalacqua, un mandatario que profundizó en las críticas al gobierno nacional y comenzó a construir su propio armado político dejando atrás la era del líder renovador, Carlos Rovira.

Ads

En ese marco, Kicillof suscribió un acuerdo marco de colaboración y convenios específicos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y desarrollo agrario e industrial.

“Esta visita a Misiones tiene el objetivo central de avanzar con la firma de convenios estratégicos para profundizar la articulación entre dos provincias que comparten problemáticas similares. La crisis económica que generó las políticas de Javier Milei nos golpea de la misma manera porque nuestras provincias no se dedican a la especulación financiera, sino al trabajo, el turismo, la industria y la producción”, afirmó.

Ads

Y agregó: "Estamos viviendo una etapa en la que nos dicen que las provincias se las tienen que arreglar por su cuenta: eso no es federalismo, es abandono. Mientras las demandas aumentan, el Gobierno nacional nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden para construir un falso superávit”, sostuvo el mandatario bonaerense.

“El presidente está lejos de la realidad, se desentiende de sus obligaciones y no conoce cuáles son los problemas que tienen las familias. A pesar de eso, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance estamos uniendo esfuerzos para brindar respuestas concretas a nuestro pueblo”, acotó.

Ads

Por su lado, Passalacqua afirmó: “Mantuvimos una agenda de trabajo intensa, pensando siempre en el bienestar de nuestra gente: las provincias somos preexistentes a la Nación, y en momentos como este es cuando más tenemos que tirar juntos del carro para salir adelante”. “Acabamos de firmar acuerdos muy importantes en biotecnología, en seguridad y, algo central para nosotros, que es la apertura de nuevos mercados: es una oportunidad enorme para los productores poder llegar a las góndolas de millones de bonaerenses”, agregó.

La cooperativa de yerba mate Las Tunas, de la ciudad de Apóstoles, es una de las tantas del sector que sufre las consecuencias de un Gobierno nacional que retira al Estado y desregula en beneficio de los más fuertes de la cadena de valor.



Al igual que ocurre en nuestra… pic.twitter.com/9RuFATNG39 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 9, 2026

“Misiones y Buenos Aires vienen construyendo un vínculo de trabajo concreto hace varios años, y un ejemplo claro es Biofábrica: en 2021 la provincia de Buenos Aires incorporó un laboratorio Phytolab en Mercedes, y este año un laboratorio móvil para la producción in vitro de kiwi en Miramar”, sostuvo Passalacqua, y añadió: “Este vínculo entre jurisdicciones no se trata solo de vender tecnología, sino de compartir conocimiento, ciencia y tecnología. Vamos a seguir trabajando en ese camino”.

El acuerdo marco promueve la cooperación recíproca, la asistencia y la articulación de programas y acciones en diferentes ámbitos, estableciendo la posibilidad de convenios específicos entre diferentes áreas. En ese sentido, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y la cartera de Industria misionera buscarán fortalecer la cadena de valor foresto-industrial mediante capacitaciones, rondas de negocios y vinculación tecnológica.

Ads

En tanto, en materia de desarrollo agropecuario se acordó potenciar la producción, comercialización y el abastecimiento local de alimentos. Asimismo, los ministerios de Seguridad bonaerense y de Gobierno de Misiones trabajarán articuladamente para potenciar la seguridad pública y la prevención e investigación del delito mediante el intercambio de protocolos, capacitación y asistencia ante emergencias.

“Lo que hoy sufren los productores yerbateros en Misiones se repite en nuestra provincia”

Durante la jornada, el gobernador Kicillof recorrió la Biofábrica Misiones S.A., un centro de biotecnología agrícola que desarrolla soluciones en propagación vegetal, bioinsumos y conservación genética. Además, visitó la Escuela Secundaria de Innovación, donde conversó con estudiantes y docentes.

A continuación, se trasladó hacia la ciudad de Apóstoles para visitar la Cooperativa Las Tunas, una productora de yerba mate fundada en 1960.

Allí conversó con tareferos, pequeños productores y otros representantes del sector yerbatero, quienes comentaron la situación crítica que atraviesan como consecuencia de la desregulación que impulsó el Gobierno nacional. En ese sentido, expresaron la necesidad de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate recupere la facultad regulatoria que perdió a partir del DNU 70/24 de Javier Milei.

Al respecto, Kicillof sostuvo: "Lo que hoy sufren los productores yerbateros en Misiones con la caída de la demanda, la desregulación y la retirada del Estado, se repite en nuestra provincia y en distintas economías regionales de todo el país: cuando el Estado se corre, lo que se impone es la ley del más fuerte y los perjudicados siempre son los eslabones más débiles de la cadena de valor”. “Este modelo destruye la producción y arruina los ingresos de las familias trabajadoras. Lejos de acompañar a los yerbateros, el Estado nacional prioriza garantizar la rentabilidad del sector financiero en desmedro de la economía real", agregó.

Por último, Kicillof afirmó: "Gobernar es aportar soluciones, dar respuestas y generar puestos de trabajo: no nos van a convencer de que este sufrimiento era el único camino posible”. “No se puede conducir un país destruyendo la educación, atacando a la ciencia y promoviendo el 'sálvese quien pueda': vinimos a firmar estos acuerdos y a demostrar que hay una alternativa de futuro mejor para la Argentina”, concluyó.