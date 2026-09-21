El gobernador Axel Kicillof tendrá esta semana una agenda dividida entre una visita a Estados Unidos y distintas actividades en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, detalló este lunes las actividades previstas para los próximos días.

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El viaje a Nueva York comenzará este martes y se extenderá hasta el miércoles. Según precisó Bianco, Kicillof mantendrá reuniones con fondos de inversión institucionales que ya tienen inversiones en la Provincia, son tenedores de bonos bonaerenses o manifestaron interés en invertir.

También mantendrá un encuentro con representantes de más de 20 grandes empresas estadounidenses, organizado junto al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense. La reunión incluirá firmas vinculadas a sectores como energía, petróleo y gas, minería, logística, farmacéutica, biotecnología, servicios financieros, tecnología, inteligencia artificial, infraestructura informática y software, entre otros.

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Durante su estadía, Kicillof participará además de una mesa redonda en The New School, junto a académicos y referentes de distintas instituciones. El eje del encuentro será “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política en un mundo fracturado”.

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La agenda de Kicillof en Nueva York

El miércoles, el gobernador participará de un desayuno institucional de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de España, Pedro Sánchez, en la residencia oficial del alcalde.

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Luego brindará una conferencia pública en la Universidad de Columbia, organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa casa de estudios, destinada a estudiantes, académicos y público en general.

Bianco también anticipó que Kicillof mantendrá entrevistas con medios estadounidenses durante su estadía.

El gobernador regresará al país el jueves y retomará el viernes su agenda en territorio bonaerense.

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Lobería y Balcarce

La primera parada será Lobería, donde Kicillof entregará 380 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Además, otorgará 77 netbooks a siete establecimientos educativos, seis escuelas secundarias y una escuela de educación especial, a través del programa Conectar Igualdad.

Luego se trasladará a Balcarce, donde entregará otras 307 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa.

La jornada finalizará con la reinauguración oficial del autódromo Juan Manuel Fangio, que permanece cerrado para las grandes categorías desde 2011.

Según explicó Bianco, la Provincia realizó una inversión cercana a $3.000 millones durante los últimos dos años para la remodelación integral del circuito, en conjunto con la Municipalidad de Balcarce. Los trabajos incluyeron la redefinición del trazado, la ampliación de las zonas de escape, la construcción de nuevos muros de hormigón, el asfaltado del playón y otras mejoras de infraestructura.

El funcionario destacó además que Balcarce es considerada la capital nacional del automovilismo y cuna de Juan Manuel Fangio. Para la jornada de reinauguración, se espera la presencia de más de 20.000 personas.