El jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, cuestionó con dureza al gobernador que este miércoles recorre la comuna encabezada por el PRO. “Casi que le molesta los lugares en donde hay un intendente que no es de su propio partido político. No le gusta", enfatizó el mandatario local. Axel Kicillof tendrá una agenda de actividades y brindará una conferencia. Invitaron al dirigente opositor pero su presencia no está confirmada.