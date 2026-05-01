Axel Kicillof y Nicolás Kreplak visitaron la sala del tomógrafo del Hospital Rossi que funciona desde diciembre del año pasado; la cual permitió fortalecer la red de diagnósticos por imágenes en la región. Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial lleva entregados 29 tomógrafos a hospitales bonaerenses, se informó oficialmente.

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Además, el Gobernador y el Ministro recorrieron los avances de obra de la nueva guardia bioquímica que amplía y operativiza el servicio del laboratorio en el hospital.

Luego, Kicillof recorrió el depósito central de medicamentos de la Provincia, ubicado en el Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, desde donde se distribuyen fármacos del programa Medicamentos Bonaerenses a centros de salud y hospitales de toda la provincia, frente a la eliminación del programa nacional Remediar.

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En este escenario, el mandatario provincial sentenció: “El Gobierno de Javier Milei creó una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud: después de desregular los precios, decidió avanzar con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”.

“Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes: Hace 24 años estaban disponibles en la Argentina para quien no podía pagarlos”, arremetió.

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