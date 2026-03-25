A 50 años del último golpe cívico-militar, el gobernador Axel Kicillof visitó el Espacio para la Memoria ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Destacamento Arana” en La Plata.

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En ese marco, Kicillof remarcó: “La preservación de espacios para la memoria siguen siendo una prioridad de nuestra gestión porque comprendemos y compartimos el mensaje que ayer dieron millones de argentinos en las plazas de todo el país: no a la impunidad, no al olvido y sí a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Durante la jornada, se suscribió un convenio entre la Provincia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para sostener los proyectos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Mar del Plata y Magdalena ante el desfinanciamiento del Gobierno nacional.

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Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el exjuez español Baltasar Garzón; el intendente local, Julio Alak; y la sobreviviente detenida en el ex “Destacamento Arana”, Nora Úngaro.

“Estamos frente a un Gobierno nacional que no solo es negacionista del terrorismo de Estado, sino que además muestra una clara vocación por desfinanciar y eliminar todas las políticas de derechos humanos”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Ante ello, firmamos un convenio para que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda continuar haciendo su trabajo: no podemos sustituir a un Estado nacional desertor, pero sí hacer todos nuestros esfuerzos para que no se demoren las investigaciones y logremos que todas las víctimas tengan la justicia que se merecen”.

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🇦🇷En el ex CCD Arana el EAAF recuperó restos óseos calcinados de al menos 13 personas desaparecidas y descubrió fosas clandestinas para quema de cuerpos. Recorrimos el lugar junto a ex detenidos desaparecidos y a autoridades de @BAProvincia, y firmamos un convenio de cooperación. https://t.co/RgZbomssYT pic.twitter.com/CrJAe9SEOc — Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 25, 2026

El sitio, que fue puesto íntegramente en valor, forma parte de los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, destinados a preservar, investigar y fortalecer la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Actualmente, se realizan visitas guiadas, charlas, capacitaciones y se cursa el plan FINES para la finalización de la escuela secundaria.

Al respecto, Mena sostuvo: “Esta es una más de las tantas actividades que hacemos desde la Provincia para que todos los bonaerenses conozcan lo que sucedió, para rendir homenaje a los compañeros y compañeras que dejaron la vida, y para consolidar un puente con las generaciones futuras”. “Vamos a seguir querellando en las causas por crímenes de lesa humanidad porque los organismos de derechos humanos nos enseñaron que ninguna batalla está ganada para siempre”, añadió.

En tanto, Garzón subrayó que “la lucha por los derechos humanos es continua y permanente: nunca podemos dar por sentada la democracia y la memoria para siempre”. “Hoy, cuando volvemos a escuchar discursos negacionistas que apuntan contra todo aquello que no contribuya a concentrar el poder en unos pocos, celebramos que en la provincia de Buenos Aires se lleven a cabo iniciativas como estas para fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia”, agregó.

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“Frente al retroceso en materia de derechos humanos que lleva adelante el Gobierno nacional, hoy la Provincia se erige como la principal defensora de la Memoria, la Verdad y la Justicia: estos espacios son una política pública que invita a los vecinos a formar parte y reflexionar sobre nuestra historia”, subrayó Moreno.