Axel Kicillof y Claudio “Chiqui” Tapia volvieron a mostrarse juntos y dejaron una nueva postal política y deportiva en La Plata. El gobernador bonaerense y el presidente de la AFA recorrieron los avances de las obras en el Estadio Único Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona, que se encuentra en la recta final de su renovación.

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La imagen adquiere un condimento particular por el momento político que atraviesa Kicillof. Se trata de la primera aparición pública conjunta con Tapia desde el mensaje que el gobernador pronunció en Avellaneda el 19 de septiembre, cuando cerró el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro con una definición de fuerte proyección hacia 2027: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”.

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Kicillof no formalizó allí una candidatura presidencial, pero presentó al MDF como un espacio con proyección nacional y llamó a construir una alternativa política para el año próximo. Desde entonces, el gobernador profundizó sus recorridas y actividades fuera de la Provincia en el marco de esa construcción.

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En ese contexto, la foto con Tapia aparece ahora vinculada a una actividad concreta de gestión: ambos recorrieron el estadio platense y repasaron el avance de una obra que tiene como eje el acuerdo entre la Provincia y la AFA.

🇦🇷🏟️ El Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona sigue poniéndose a punto para que las Selecciones Nacionales y todo el fútbol argentino tengan pronto una nueva casa a la altura de su prestigio.



Junto al @tapiachiqui recorrimos las obras que venimos llevando… pic.twitter.com/6UbuRFa6BS — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 2, 2026

Cómo es el acuerdo entre Provincia y AFA

A comienzos de este año, la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno bonaerense acordaron el uso del Estadio Único para encuentros oficiales de las Selecciones y como una de las principales sedes de los torneos del fútbol argentino.

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La remodelación contempla una intervención integral del escenario platense. Entre los trabajos se encuentran la renovación del campo de juego, las plateas, los vestuarios y los palcos, además de otras mejoras de infraestructura. Tapia había recorrido las instalaciones semanas atrás y confirmó que la obra se encuentra en su etapa final.

Durante la recorrida de esta semana, Kicillof destacó que el estadio “sigue poniéndose a punto” para que las Selecciones Nacionales y todo el fútbol argentino tengan allí una nueva casa.

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la AFA, estamos haciendo un espacio moderno, seguro y a la altura de los grandes espectáculos deportivos y musicales. pic.twitter.com/yaSStRKGkk — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 2, 2026

Tapia, por su parte, remarcó que falta cada vez menos para la inauguración y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y la AFA para transformar el predio en un espacio preparado para grandes espectáculos deportivos y musicales.

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Cuándo vuelve a funcionar el Estadio Único

La reinauguración está prevista para fines de noviembre. Según adelantó Tapia, la Selección Argentina Mayor Femenina estrenará el nuevo campo de juego en un amistoso frente a Alemania. Además, el estadio albergará la final del Torneo Clausura 2026.

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De la recorrida participaron también Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso, Augusto Costa y Santiago Pérez Teruel, integrantes del equipo de gobierno bonaerense.

Así, mientras Kicillof avanza con la construcción política de un espacio con mirada hacia 2027, el vínculo institucional con la AFA vuelve a quedar expuesto en una actividad compartida que combina gestión, fútbol y una de las principales obras deportivas que se llevan adelante en la Provincia.