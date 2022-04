El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al aumento de precios y reiteró que situación social del Conurbano y en el interior de la Provincia “no da para más”. El mandatario apunto contra los intermediarios.

“No tenemos que tener miedo a enfrentar intereses de ciertos sectores”, expresó en declaraciones a Radio10.

“Acá hay millones de personas de un lado que tienen dificultades, que se encuentran con aumentos y a veces completamente injustificados. El productor y el consumidor, las dos puntas de la cadena, son las que más sufren y los intermediarios a veces por cuestiones especulativas o por más espalda financiera, se apropian de la rentabilidad”, detalló Kicillof.

En ese sentido, destacó que “es un momento en el que hay que adoptar medidas muy decididas, medidas excepcionales y no hay que tener miedo de hacerlo”.

“Creo que estamos en un momento delicado y los que tenemos responsabilidades de dirigencia no tenemos que tener miedo de enfrentar ciertos intereses; no nos estamos metiéndonos con la rentabilidad de un negocio normal o con su crecimiento, pero de ahí a que quieran traducir los precios de guerra a las góndolas, eso no corresponde y hay que estar alertas”, añadió.