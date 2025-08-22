El gobernador Axel Kicillof visita Bahía Blanca y recorre el Hospital “Dr. José Penna” junto al intendente Federico Susbielles, donde supervisan obras de reacondicionamiento y entregan mamógrafo, seriógrafo y equipamiento informático para el servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Luego, visitan las obras del SUM “Más Barrios” orientado a actividades comunitarias y deportivas, y continúan con la entrega de dos combis 0 km para transporte escolar de la Educación Especial, la firma de una resolución para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N° 38, la formalización de un contrato de leasing con el Banco Provincia para adquisición de vehículos, y la entrega de maquinaria del Desarrollo Agrario para el mejoramiento de caminos rurales. En este caso, lo hará acompañado del Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

La visita del mandatario provincial continúa con una inspección del acueducto entre la Planta Patagonia, Bosque Alto y Los Chañares, que incluye la construcción de cisternas con capacidad para 30 millones de litros en la Planta Patagonia y 10 millones en el barrio Bosque Alto, junto a sus estaciones de bombeo.

En paralelo, la Ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, inaugura el mural “Ellas no fueron pintadas” en Punta Indio y firma importantes convenios de género. En tanto, la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, entrega 32 viviendas en Carlos Tejedor junto a la intendenta María Celia Gianini.

La Ministra de Hábitat, Silvina Batakis suscribe el Plan Completar en La Matanza y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, firma convenios para fomentar créditos a cooperativas e instituciones de la economía social y solidaria en La Plata y luego, desde San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza, inaugura un Almacén de la Comunidad, entrega herramientas para unidades productivas y firma convenios de Fortalecer Envión y de adhesión al programa Mayores Bonaerenses Activos.

Walter Correa, el Ministro de Trabajo, encabeza un homenaje a Felipe Vallese.

