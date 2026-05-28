Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud” en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata donde aseguró que “frente al abandono, el ajuste y la crueldad, nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos y todas”.

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“Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”, sostuvo Kicillof y agregó: “La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”.

El mandatario estuvo acompañado además de por militantes, por la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Julio Alak, el exministro de Salud Daniel Gollan, miembros del gabinete provincial; legisladores; intendentes; y representantes de los trabajadores del sistema salud, del sector universitario y de organizaciones sindicales.

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Asimismo, el Gobernador subrayó: “Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”. “Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad”, indicó.

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo: por eso, nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”, concluyó Kicillof.

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Por su parte, Gollan remarcó: “Este encuentro es un paso más para diseñar una propuesta participativa y completamente federal: vamos a defender el derecho a la salud y a reconstruir el sistema sanitario argentino”.

En tanto que Alak afirmó: “Promovemos permanentemente la convocatoria a los distintos sectores del pueblo bonaerense para criticar las políticas de Milei, pero sobre todo para pensar un plan de cara al futuro: la salud nunca va a ser un derecho mientras se aplique la motosierra”.