Nicolás Kreplak dio una entrevista en radio Continental donde se refirió a la situación sanitaria actual de suba y baja de casos contante y anticipó: “En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones" y analizó: "empieza a hacer mucho calor, hay aire acondicionado en lugares cerrados por lo que hay que ser muy cuidadosos".

Respecto a la posibilidad de nuevas restricciones señaló que "es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados (ante la posibilidad de otro ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás”.

En referencia a la vacunación, citó casos del mundo en los que "no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar, al cine, al teatro o a espectáculos deportivos si no se está vacunado”.

“En la provincia tuvimos unos 350 casos por día promedio semanal y ahora estamos en 460, es decir ascendió un poquito, por lo que seguimos testeando”, sumó y advirtió que el 35% de los niños de 3 a 11 años no están anotados para vacunarse contra el coronavirus.

"Hay un grupo que padres a los que les puede dar miedo la vacuna que recibirán sus chicos, más si en los medios de comunicación se habla de denuncias respecto del origen de las vacunas”, opinó el funcionario y definió como "realmente preocupante" el “tener entre un 35 o un 40% de los niños no vacunados”.