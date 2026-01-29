El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió a ciudadanos extranjeros atenderse de manera gratuita en hospitales públicos de la capital y además relegó a pacientes de otras jurisdicciones priorizando a porteños, lo que generó una reacción del otro lado de la General Paz.

De esa manera lo destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri:

La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó.



A todos los que no tienen DNI argentino se les cobra. Y no solo eso, sino que por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad.



Era cuestión de decisión política. https://t.co/4mBWy1ujzL — Jorge Macri (@jorgemacri) January 28, 2026

La resolución data de marzo de 2025 cuando el gobierno de la Ciudad adhirió al decreto del presidente Javier Milei de arancelar la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes.

La publicación de Macri en la que elogió la decisión política desató el cuestionamiento del ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Las tensiones entre Provincia y Ciudad de Buenos Aires son de larga data. Desde la gestión PRO se cuestiona no sólo la política sanitaria bonaerense sino también en seguridad, entre otros aspectos. Desde el gabinete peronista de Kicillof hacia los amarillos, ocurre lo mismo.

En la ciudad que tiene todos los hospitales que fueron construidos por Nación para una capital nacional, heredados, que también tiene todos los hospitales nacionales como el Churruca, Militar, Naval, Roffo, Clínicas, entre otros, donde además están todos los hospitales centrales… https://t.co/eYcrEfmz2R — Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 29, 2026

“En la ciudad que tiene todos los hospitales que fueron construidos por Nación para una capital nacional, heredados, que también tiene todos los hospitales nacionales como el Churruca, Militar, Naval, Roffo, Clínicas, entre otros, donde además están todos los hospitales centrales de las obras sociales nacionales —aunque sus afiliados no vivan allí—, y a la que entran más de tres millones de personas a trabajar y dejar ganancias, su intendente tiene la mezquindad de definir a quién atender y a quién no, qué vida vale y cuál no” lanzó Kreplak. Y sentenció: “De quien nadie esperaba nada, nada está haciendo” dijo.

