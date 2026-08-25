El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expuso en la reunión informativa de la Comisión de Salud del Senado bonaerense sobre los dos proyectos de ley que ingresaron en este periodo legislativo, el de creación de un sistema integrado de salud y de producción pública de medicamentos.

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La ocasión sirvió para que el funcionario de Kicillof haga una defensa del IOMA ante las críticas aunque reconoció que es óptimo su funcionamiento.

Al ser consultado por la situación de la obra social que dirige Homero Giles, el ministro Kreplak afirmó que “todo el sistema de salud está en una enorme crisis”. Y al respecto detalló que actualmente casi la totalidad de los municipios de la provincia de Buenos Aires son fuertemente deficitarios con respecto al IOMA, en aproximadamente $8.000 millones por mes.

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“Es decir, el IOMA está cargando $24.000 millones por mes más de costo que tenía antes de que asuma este Gobierno”. Y además está haciendo 37% más de internaciones y prácticas, 30% más de medicamentos leves, que es de alto costo, 9% más de prótesis, 10% más de estudios de diagnóstico por imágenes”, agregó.

En esta línea, calificó como “peligroso” el ataque al IOMA, “excepto que la intención sea que deje de existir la única obra social solidaria que tenemos en nuestra provincia”.

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“El IOMA sigue dando respuestas. Perfectas, no. Hay más problemas, sí. Por supuesto hay cosas para mejorar”, dijo Kreplak y siguió: “Cada vez que se menciona a IOMA o al Ministerio de Salud de la Provincia, que somos los que ponemos el cuerpo ante las demandas y las dificultades, por una cosa que falla, cuando hay el 99% que salen bien, se pone el foco en el 1% de las cosas”.

Para cerrar, el Ministro insistió en “ámbitos de discusión razonable, de democratización para la toma de definiciones, en un sistema que discuta hacia adentro del sistema los problemas que tiene. Que no discuta la política de los problemas del sistema de salud, que discuta en el ámbito técnico del sistema de salud. Eso es parte de la transformación que plantea el SIPBA”.

“Estos proyectos no son para beneficiar a una gestión. Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo"

Durante la reunión informativa en la Comisión de Salud, que conduce el senador de Fuerza Patria Pedro Borgini, el Ministro se explayó acerca de dos proyectos: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la fundación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A. (SAPEM).

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Por un lado, el proyecto de ley del SIPBA, busca superar la fragmentación histórica entre los subsectores público, privado y de la seguridad social, con el objetivo de coordinar esos distintos sectores bajo la conducción del Ministerio de Salud provincial.

Uno de los principales cambios es la creación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, que organizará la atención según distintos niveles de complejidad.

Por otra parte, el proyecto de Ley de la producción de medicamentos tiene como objetivo fortalecer la producción pública para garantizar su suministro así como el de otros productos médicos, no sólo a nivel provincial si no también mediante el abastecimiento a municipios bajando los costos resolviendo dificultades que hoy existen en la producción pública de medicamentos como la imposibilidad de contratación de recurso humano tecnificado, la imposibilidad de mantener y actualizar el equipamiento y modernizar la planta, la imposibilidad de importar insumos centrales en la producción.

En relación a esto, el Ministro destacó: “Con respecto a la industria farmacéutica no es que solo la PBA es ineficiente como planteó algún senador por acá, pero ningún laboratorio público no es una empresa. Es decir somos los únicos que funcionamos de manera diferente”.

En este sentido, además, aseguró que es fundamental “pensar cómo está el sistema de salud, cuáles son los grandes problemas del sistema de salud y hacia dónde avanzamos”. Durante su intervención, Kreplak también destacó que la integración del sistema sanitario es resultado del trabajo desarrollado en el marco del Plan Quinquenal de Salud, construido a partir de un proceso de debate técnico y político junto a los distritos.

En este marco, el Ministro presentó ante los legisladores los principales ejes de la propuesta, entre ellos, el fortalecimiento de la fuerza laboral, la optimización de los recursos sanitarios y el rol de los espacios de decisión regional, como el Consejo de Salud Provincial (COSAPRO) y los Consejos Regionales de Salud (CORESA).

Estuvieron presentes, Malena Galmarini (Frente renovador); Mario Ishii (Fuerza Patria); Gonzalo Cabezas (LLA); Carlos Curestis (LLA); Diego Valenzuela (LLA); Betina Riva (LLA); Sergio Berni (Fuerza Patria); Marcelo Leguizamón (Hechos); María Emilia Subiza (Hechos) ; Mónica Macha (Fuerza Patria) y Roxana López (Fuerza Patria).