Cristian Ritondo, citó un textual de Kicillof en el que planteaba: "Ni con la Justicia, ni con los medios van a impedir que cuidemos a los argentinos" y apuntó: "Si para el gobernador es primordial cuidar a los argentinos que nos explique por qué prohíbe el uso de test rápidos".

"Testear a la mayor cantidad de ciudadanos es fundamental para poder darle pelea a esta segunda ola", consideró haciendo referencia a la decisión de la provincia de Buenos Aires de prohibir la venta de test rápidos en farmacias

La respuesta del Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, no tardó en llegar: "Cristian: El COVID es un evento de notificación obligatoria".

"Esto quiere decir, que todos los resultados deben ser cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia (SISA), por ende no se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional" explicó y le sugirió: "Si no sabe, no opine".

El funcionario de la cartera a cargo de Daniel Gollán, le detalló que "cualquier test que tenga la calidad necesaria, sea utilizado en ambientes con normas de bioseguridad, y bajo las condiciones de vigilancia correspondientes a esta pandemia, será utilizado".

"Para eso trabajamos continuamente con especialistas, universidades y colegios", finalizó.