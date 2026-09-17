El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, recorrió este miércoles el Hospital San Felipe de San Nicolás y respondió a los cuestionamientos del intendente Santiago Passaglia sobre el funcionamiento del establecimiento.

Ads

El cruce entre Provincia y Municipio se había intensificado semanas atrás, cuando Passaglia difundió imágenes y videos del hospital y cuestionó distintos aspectos de su infraestructura y funcionamiento. En ese marco, desde el oficialismo local también surgió la propuesta de que el establecimiento pase a la órbita municipal.

La iniciativa fue rechazada por Kreplak durante su visita. “No tiene sentido municipalizar el hospital. Una gestión que atiende a la población es lo que se necesita”, afirmó el ministro, en declaraciones difundidas por Diario El Norte.

Ads

Kreplak llegó a San Nicolás acompañado por la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, y autoridades de la Región Sanitaria IV. Durante la recorrida dialogó con trabajadores y supervisó distintos servicios.

“Vine para charlar varias cosas, para recorrer con la directora todos los servicios, las cosas que tenemos bien, las nuevas, las cosas que hay que mejorar y hablar con los trabajadores”, explicó.

Ads

El reclamo por la atención primaria

Uno de los principales cuestionamientos del ministro estuvo dirigido a la atención primaria municipal. Kreplak vinculó la demanda que recibe actualmente el San Felipe con el cierre de centros públicos de atención barrial.

“Encima justo San Nicolás, que tenía un sistema de salud municipal, cerró centros de salud públicos. El 90% de las consultas que hacemos son de primer nivel y podrían hacerse en otros centros”, sostuvo.

El funcionario planteó que parte de esas consultas podría resolverse en los centros de atención primaria y cuestionó que el hospital deba atender al mismo tiempo casos de alta complejidad y demandas sanitarias básicas.

Ads

“El hospital termina resolviendo al final todas las consultas de cirugía, de complejidad, les entregamos medicamentos y además tenemos que hacernos cargo de las consultas de bajo nivel, control de embarazos y demás”, expresó.

Según publicó Diario El Informante, el Hospital San Felipe recibe más de 3.000 consultas mensuales por guardia y más de 6.000 consultas ambulatorias.

Kreplak también apuntó contra el planteo de municipalización y sostuvo que las dificultades deben abordarse mediante el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones.

“Algo que no sale bien puede suceder, pero el 99% de las cosas salen bien. Y si falta algo es que ayuden a mejorarlo”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, fue más directo: “Que quien destruyó el sistema de salud pública plantee municipalizar el hospital provincial que funciona bien, no lo puedo permitir”, sostuvo.

Durante la recorrida, además, defendió las condiciones edilicias, higiénicas y tecnológicas del San Felipe y mencionó trabajos realizados para solucionar filtraciones de agua y renovar las calderas. También rechazó que las imágenes difundidas sobre determinados sectores permitan evaluar el funcionamiento general del establecimiento.

“Uno puede agarrar un video de un lugar pequeño en mal estado, pero no puede agarrar un video que circuló y decir, en función de eso, que el sistema está funcionando mal”, señaló.

Con la recorrida de este miércoles, el Hospital San Felipe volvió a quedar en el centro de la discusión entre la Provincia y el Municipio de San Nicolás, en medio del debate sobre su administración y el funcionamiento de la atención primaria.