El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó de “racista” el proyecto de La Libertad Avanza para cobrarle la atención en los hospitales de la provincia a los extranjeros que no acrediten residencia permanente, y consideró además que su impacto sería “nulo” en el financiamiento del sistema universitario local.

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El jefe de bloque de LLA, Agustín Romo, junto a sus compañeros de bancada violeta presentó el proyecto como respuesta a las críticas que recibió Argentina en las redes en el contexto de la participación de la selección en el Mundial por parte de residentes en nuestro país. En ese sentido incluyó, además del cobro por el uso del sistema de salud, el arancelamiento de las universidades que funcionan en la provincia para los extranjeros.

Kreplak le salió al cruce en sus redes, en una publicación que tituló “Racismo, mentiras y desconocimiento”, en el que formuló duras críticas al contenido sanitario de la iniciativa de LLA.

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Racismo, mentiras y desconocimiento.



Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”.



Una acción racista,… https://t.co/uXj3hLz3Pt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 23, 2026

“Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”. Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto”, escribió Kreplak en sus redes sociales.

El ministro compartió un estudio de la fundación "Soberanía Sanitaria" de 2023 en la que se analiza el eventual impacto de un arancelamiento del sistema sanitario. Contó que fue realizado ante una iniciativa previa para establecer esa medida y advirtió que “no existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”.

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Cabe remarcar que en el proyecto de Romo se deja expresa constancia de que el arancelamiento no se aplicaría a los casos de urgencia, que entrañen riesgo serio para la salud o la vida de las personas. En el estudio que difundió Kreplak aparecen cifras concretas sobre el bajo impacto de la atención a extranjeros no residentes: representaron apenas el 0,2% de las consultas digitales y el 0,81% de las internaciones durante 2023.