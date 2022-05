El ministro de salud, Nicolás Kreplak, aseveró que transitamos la cuarta ola de coronavirus con un marcado repunte de contagios pero con síntomas leves. El funcionario afirmó que solo en casos graves se debe recurrir al hospital.

“Si uno tiene síntomas leves, como dolor de garganta, fiebre o malestar típico viral como un resfrío, puede ser Covid pero no es necesario testearse. La enorme mayoría es Covid; hay que hacer un aislamiento de cinco días estricto y los siguientes días siguientes ir día a día, con muchísimo recaudo de no estar en situaciones de contagiar a otros”, expresó Kreplak a la radio AM750.

El funcionario de Kicillof dijo que “la enorme mayoría de los casos será leve como un resfrío; si no cambia eso, si no se tiene un cuadro de mucho malestar, de falta de aire, es como un resfrío, no es necesario ir al hospital. Muchas veces uno con fiebre o malestar iba a trabajar igual, bueno ahora no, no vayamos a trabajar resfriados, no mandemos a los chicos al colegio resfriados porque eso muy posiblemente sea Covid y, si bien no es necesario testarse, sí hay que quedarse a resguardo”.

“Estamos en una cuarta ola que se debe fundamentalmente a una subvariante de la Ómicron, que es un 30% más contagiosa que la que tuvimos en enero, y lo que está sucediendo es que estamos teniendo buena cantidad de contagiados, muchos leves, aumento de la demanda en consultas ambulatorias, pero todavía tiene poco impacto en las internaciones graves y fallecimientos”, aseveró Kreplak.

El gobierno bonaerense anunció segunda dosis de refuerzo libre para mayores de 18 años desde este sábado para quienes hayan cumplido al menos cuatro meses desde la inoculación con la primera dosis de refuerzo.