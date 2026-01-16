El presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada con el comienzo de la segunda quincena del mes de enero que combina una visita a Córdoba, un viaje exprés a Paraguay y su participación en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

Antes de partir al exterior, Milei tiene previsto viajar a Córdoba para participar del Festival de la Doma y el Folklore Jesús María.

La visita está programada para este viernes, en una jornada que cerrará con la presentación del ‘Chaqueño’ Palavecino.

La visita festivalera será la antesala al comienzo de la actividad oficial en Asunción, Paraguay, donde se firmará el acuerdo Unión Europea–Mercosur el sábado.

El Presidente estará presente en la firma del tratado entre los bloques regionales, que será rubricado por el canciller Pablo Quirno.

Por otro lado, el domingo la comitiva presidencial partirá rumbo a Suiza. Del 19 al 23 de enero se llevará a cabo el Foro Económico de Davos, donde Milei volverá a disertar ante líderes políticos, empresarios y referentes internacionales en un foro que se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.