El gobernador Axel Kicillof desarrollará esta semana una agenda cargada de actividades en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, que incluirá inauguraciones, entrega de viviendas y refuerzos en materia de seguridad. Así lo informó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la tradicional conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno bonaerense.

“El martes el gobernador estará en Florencio Varela inaugurando un centro de atención integral de rehabilitación municipal junto al intendente Andrés Watson”, detalló Bianco. Además, anticipó que el miércoles Kicillof visitará Saladillo, donde entregará 13 viviendas financiadas a través del programa Bonaerense II - Solidaridad con Municipios, con una inversión cercana a 750 millones de pesos.

Ese mismo día, el mandatario bonaerense se trasladará a Azul para hacer entrega de patrulleros y camionetas policiales, mientras que el jueves encabezará una actividad similar en Escobar, donde recorrerá el Centro de Monitoreo local junto al intendente y supervisará la incorporación de nuevos vehículos para reforzar la seguridad.

Bianco estuvo acompañado en la conferencia por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. Como es habitual, el encuentro se desarrolló en la Sala de Conferencias de la Gobernación, donde se repasan las actividades oficiales del mandatario provincial.

