El gobernador Axel Kicillof desarrollará una agenda con actividades en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires durante esta semana, según informó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en su habitual conferencia de prensa.

Ads

Lunes 19 de octubre

📍 Castelli: Kicillof inaugurará un Centro de Desarrollo Infantil de 312 metros cuadrados, con una inversión provincial de $235 millones y capacidad para atender a 50 niños y niñas por turno. También participará de la inauguración de un centro logístico municipal y entregará 10 viviendas, 120 escrituras gratuitas del programa Mi Escritura, Mi Casa y netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

La jornada incluirá la entrega de equipamiento para la gestión de residuos, 20 bicicletas del programa Naturaleza en Bici y ejemplares de especies nativas bonaerenses.

Ads

📍 Mar del Plata: el Gobernador participará de la apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que reunirán a unos 30.000 participantes durante la semana. La edición contó con más de 500.000 inscripciones y una inversión provincial de $24.000 millones.

Martes 20 de octubre

📍 Ezeiza: Kicillof inaugurará la Casa de la Provincia número 23, un edificio de tres niveles donde funcionarán oficinas de IOMA, el Registro Provincial de las Personas, ARBA y el IPS, además de una sala de unión civil. La inversión fue de casi $6.000 millones.

Ads

También entregará 93 viviendas con infraestructura de servicios, en una actividad junto al intendente Gastón Granados. La agenda incluye la inauguración de un nuevo galpón y cámaras de frío de la empresa logística Sufrigio, donde trabajarán 400 personas.

Miércoles 21 de octubre

📍 Lomas de Zamora: el Gobernador y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, lanzarán el programa provincial de Empleo Verde Joven, orientado a la formación técnica para la instalación y el mantenimiento de termotanques solares y equipos fotovoltaicos.

La iniciativa comenzará en 100 escuelas técnicas bonaerenses y prevé extenderse a las 175 que tiene la Provincia. También contempla la instalación de termotanques solares en comedores, clubes de barrio y otros espacios comunitarios.

Ads

Jueves 22 de octubre

📍 La Plata: Kicillof participará del Encuentro Bonaerense Emprendedor, organizado por el Banco Provincia, en el marco del otorgamiento del crédito número 500.000 de las líneas de Provincia Microcréditos.

Ese mismo día, en el Salón Dorado de la Gobernación, encabezará la entrega del Premio Hebe Uhart de Novela 2026, organizado por Ediciones Bonaerenses. El primer premio será para Alfredo Merlo por Un mundo por destruir, mientras que Viviana Bernad recibirá una mención especial por Entonces, mi vida vendrá hacia mí. El certamen recibió 434 novelas provenientes de 75 municipios.

Viernes 23 de octubre

📍 Luján: junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, Kicillof recorrerá la primera etapa de la nueva terminal de ómnibus, cuya construcción había quedado paralizada y fue retomada por el municipio mediante una concesión privada.

La agenda incluirá la inauguración de dos tramos de la obra de mejoramiento del tramo medio del río Luján, que comprende la canalización y el ensanche de 17,6 kilómetros del cauce, con una inversión de $106.000 millones, destinada a mejorar la capacidad hidráulica y prevenir inundaciones.

Además, se inaugurará el anfiteatro Horacio Guarany, ubicado en el paseo ribereño del río Luján.