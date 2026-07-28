La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, oriunda de Bolívar, cuestionó el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar la Ley de Arrendamientos Rurales, la normativa que regula los alquileres de campos para la producción agropecuaria.

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Según publicó Clarín Rural, el borrador, que trascendió la semana pasada y aún no fue enviado al Congreso, incluye diversas modificaciones para el sector agropecuario. Entre ellas, plantea eliminar la Ley 13.246, sancionada en 1948, y su modificatoria, la Ley 14.432. De concretarse, los contratos de arrendamiento y aparcería quedarían regulados únicamente por el Código Civil y Comercial.

En ese marco, Sarnari advirtió que la derogación de la norma implicaría perder una herramienta específica para la actividad agropecuaria.

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"Sería perder una herramienta que fue un instrumento muy valioso para el sector agropecuario, que además contiene especificidad porque considera los ciclos biológicos y cómo se lleva adelante la actividad agrícola y ganadera en nuestro país", sostuvo.

La dirigente remarcó que la legislación vigente reconoce las particularidades de la producción agropecuaria y brinda un marco distinto al de una relación contractual común.

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"Es retroceder, por lo menos, 100 años", afirmó. Además, recordó que la Federación Agraria tuvo un rol central en el impulso de la primera Ley de Arrendamientos Rurales. "Surgimos por una necesidad de regular justamente los vínculos entre arrendador y arrendatario. Esa ley le da al productor agropecuario previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras", explicó.

Sarnari también advirtió que la derogación eliminaría modalidades contractuales utilizadas habitualmente en el sector, como los contratos por cosecha o de pastoreo.

"Dejar librado eso solamente a la voluntad de las partes haría desaparecer esos contratos y nos llevaría siempre a un mínimo de tres años, que es lo que establece el Código Civil", señaló.

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Según explicó, la normativa vigente también contempla aspectos vinculados al mantenimiento de los campos y la infraestructura rural, como el manejo de los suelos, el control de malezas y la conservación de alambrados, molinos y galpones, además de regular las aparcerías pecuarias.

No obstante, la presidenta de la FAA aclaró que la entidad considera necesario actualizar la legislación.

"Es necesario repensar la Ley de Arrendamientos porque la realidad ha cambiado mucho desde que fue sancionada. Hoy no siempre el arrendatario es la parte más débil del contrato; en algunos casos ocurre lo contrario. Hay cosas para modificar dentro de la ley, pero no creemos que la solución sea derogarla", concluyó.