La bonaerense Marcela Pagano denunció el operativo de salida de Bolsonaro por Iguazú y pidió investigar a funcionarios
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia penal en la Justicia Federal por el caso de Flávio Bolsonaro. Pidió preservar cámaras y registros del vuelo. "La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie", afirmó. Migraciones informó que el senador brasileño ingresó al país junto a su familia.
La diputada nacional Marcela Pagano, representante de la provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investigue el operativo que permitió la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina en un vuelo privado.
A través de su cuenta de X, la legisladora cuestionó las versiones oficiales sobre el episodio. “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, escribió.
Pagano sostuvo que el senador brasileño tenía prohibido salir de su país por orden judicial. Por eso, pidió esclarecer las circunstancias de su ingreso a la Argentina y su posterior traslado en avión.
En la presentación, solicitó preservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter. También pidió investigar posibles delitos vinculados con el tráfico de personas en tránsito y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, afirmó la diputada.
Migraciones confirmó el ingreso de Flávio Bolsonaro
Durante la madrugada de este miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, junto a tres familiares, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú.
Según el organismo, los cuatro presentaron documentación habilitada y no tenían impedimentos legales para ingresar al país. Migraciones indicó que el procedimiento quedó registrado sin incidentes.
Además, informó que a las 23.30 la comitiva abordó un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, según el plan de vuelo presentado.
La información oficial confirmó el paso de Bolsonaro por territorio argentino y su traslado en un avión privado. La denuncia de Pagano busca determinar si hubo irregularidades en el operativo y si correspondió la actuación de funcionarios públicos.
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