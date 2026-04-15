En la ciudad de Tandil se llevó a cabo un nuevo encuentro del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, en el que se abordaron los principales desafíos que enfrentan los municipios en un contexto de retracción de recursos y aumento de la demanda social.

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Uno de los ejes centrales del encuentro fue la creciente preocupación por la afectación de los fondos coparticipables, que impacta de manera directa en la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, especialmente en los distritos más pequeños.

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En ese marco, los intendentes coincidieron en la necesidad de sostener el funcionamiento de los municipios, garantizar el pago de sueldos y asegurar la prestación de los servicios esenciales.

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El Foro ratificó su decisión de avanzar en gestiones ante los distintos niveles del Estado. Es así que se planteará formalmente una reunión con el gobernador Axel Kicillof para dialogar sobre el desembolso de fondos acordados y la situación crítica de IOMA e IPS, así como con el Ministro del Interior, Diego Santilli, para impulsar una agenda que incluya obra pública, seguridad, tierras fiscales y financiamiento municipal.

Los mandatarios destacaron la responsabilidad institucional de "golpear todas las puertas" en defensa de los intereses de sus vecinos.

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Finalmente, y ya en clave partidaria, el Foro planteó la necesidad de consolidar la unidad del radicalismo bonaerense, un espacio que tendrá elecciones internas previstas para el 7 de junio. Los jefes comunales señalaron que solo a través de una construcción política cohesionada será posible defender con mayor eficacia los intereses de los municipios y recuperar capacidad de incidencia en la agenda provincial y nacional.



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Miércoles 15 de abril de 2026 FORO DE INTENDENTES RADICALES: PREOCUPACIÓN POR LOS RECURSOS MUNICIPALES, INVERSIÓN EN RURALIDAD Y LLAMADO A LA UNIDAD PARTIDARIA En la ciudad de Tandil se llevó a cabo un nuevo encuentro del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, en el que se abordaron los principales desafíos que enfrentan hoy los municipios en un contexto de retracción de recursos y aumento de la demanda social. Uno de los ejes centrales del encuentro fue la creciente preocupación por la afectación de los fondos coparticipables, que impacta de manera directa en la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, especialmente en los distritos más pequeños. En ese marco, los intendentes coincidieron en la necesidad de sostener el funcionamiento de los municipios, garantizar el pago de sueldos y asegurar la prestación de los servicios esenciales, en un escenario cada vez más exigente desde el punto de vista económico y social. El Foro ratificó su decisión de avanzar en gestiones ante los distintos niveles del Estado. En el ámbito provincial, se planteará formalmente una reunión con el Gobernador Axel Kicillof para dialogar sobre el desembolso de los fondos acordados y la situación de organismos clave como IOMA e IPS, cuyo funcionamiento genera creciente preocupación en los municipios. En tanto, a nivel nacional, se solicitará un encuentro con el Ministro del Interior, Diego Santilli, en función de su rol en la articulación institucional con los gobiernos locales. Los intendentes acordaron impulsar una agenda de trabajo con el Gobierno Nacional que incluya temas centrales como obra pública, seguridad, tierras fiscales y financiamiento municipal, entendiendo que estos ejes resultan determinantes para el desarrollo de las comunidades del interior bonaerense. En ese sentido, destacaron la responsabilidad institucional de los dirigentes de “golpear todas las puertas” en defensa de los intereses de sus vecinos. En relación con la infraestructura rural, los intendentes pusieron en valor el esfuerzo sostenido que vienen realizando los municipios para mantener la transitabilidad de los caminos rurales y mejorar la red vial, con niveles de inversión que en muchos casos superan los recursos efectivamente recaudados a través de la Tasa Vial. Asimismo, advirtieron que los cuestionamientos judiciales sobre esta herramienta afectan directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales para garantizar servicios esenciales en el territorio, poniendo en riesgo el funcionamiento de un sistema clave para la producción y el desarrollo local. El Foro ratificó el mandato de su Mesa Directiva y planteó con claridad la necesidad de consolidar la unidad del radicalismo bonaerense como condición indispensable para fortalecer la representación de los gobiernos locales. En un contexto de restricción de recursos y creciente demanda social, los intendentes señalaron que sólo a través de una construcción política cohesionada será posible defender con mayor eficacia los intereses de los municipios y recuperar capacidad de incidencia en la agenda provincial y nacional. Finalmente, los jefes comunales coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de trabajo conjunto, que permiten compartir diagnósticos, coordinar estrategias y fortalecer el rol de los municipios como primer nivel de respuesta frente a las demandas de la ciudadanía. Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires