Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizó una fuerte defensa del Gobierno de Javier Milei durante la apertura del Council of the Americas y sostuvo que el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo forman parte de los costos de la transformación económica.

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"Hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo pero ¿saben qué? Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos vivan en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena", afirmó.

Durante su discurso, Grinman pidió "reflexionar" sobre el concepto de libertad, al que definió como algo "deseable e imprescindible", aunque advirtió que también "tiene costos muy significativos".

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En ese sentido, cuestionó el modelo económico de los gobiernos kirchneristas y criticó lo que definió como un "Estado omnipresente", que "todo lo regulaba y controlaba".

"Durante largos años estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente, que todo lo regulaba y controlaba, decidía cuándo podíamos exportar carne, cuánto tenía que medir la góndola de un supermercado y cómo era la ubicación de productos en una góndola", señaló.

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Según el titular de la CAC, ese esquema generaba un Estado sobredimensionado que impedía a muchas empresas crecer. También recordó una frase de Cristina Kirchner sobre la soja y fue contundente: "A ese país no quiero volver".

Grinman sostuvo además que, con un Estado paternalista, había menos responsabilidades individuales porque, ante un resultado negativo, siempre existía alguien a quien culpar.

"Cuando el mercado recobra protagonismo, toca asumir una cuota de responsabilidad, implica salir de la zona de confort y navegar en aguas abiertas", afirmó en declaraciones publicadas en Clarín.

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El dirigente empresario destacó que una parte del sector privado asumió "con entusiasmo" esta nueva etapa y celebró la expansión de sectores que, según consideró, durante años fueron desaprovechados.

Sin embargo, reconoció que "las transformaciones significan sacrificio y dolor" y admitió que la situación económica es heterogénea entre las distintas empresas y sectores.

La protesta de las Pymes

Las declaraciones de Grinman se produjeron mientras representantes de pequeñas y medianas empresas se manifestaban frente a Casa Rosada, en el marco del Día del Empresario Nacional.

Bajo el lema "Las Pymes también son argentinas", los manifestantes reclamaron por la situación del sector y señalaron que más de 30.000 empresas habrían cerrado desde diciembre de 2023.

No es la primera vez que Grinman realiza una defensa contundente del Gobierno de Milei. A comienzos de este año, había advertido que algunas empresas y trabajadores podían "quedar en el camino" debido a las dificultades económicas, aunque sostuvo que se trataba del "precio que hay que pagar para tener una Argentina normal".

En aquella oportunidad, tras reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de la CAC había señalado: "No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también hay cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante".