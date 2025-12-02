La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires lleva adelante este miércoles su sesión preparatoria, un encuentro clave que cada diciembre marca dos hitos: la jura de los nuevos legisladores y la elección de las autoridades que conducirán el cuerpo durante el próximo año parlamentario.

Sin embargo, según pudo saber LANOTICIA1.COM hay rumores indican que no se elegirían hoy las nuevas autoridades, una decisión impulsada, según trascendidos, por el propio Ejecutivo provincial.

El motivo central de la tensión es el debate por el endeudamiento provincial. El oficialismo busca votar con la composición actual de la Cámara, pese a que este miércoles ya jurarán los nuevos diputados que asumirán formalmente el 10 de diciembre.

La razón es política: el reparto de poder y la negociación sobre quién presidirá la Cámara están directamente vinculados al tratamiento del endeudamiento. Con ese escenario, desde el Ejecutivo habrían solicitado postergar la elección de autoridades, para no alterar la correlación de fuerzas en plena discusión con la oposición y los distintos sectores del peronismo.

Tres nombres en la puja por la presidencia

Mientras la definición se demora, los bloques mantienen sus propias “roscas” y surgen varios nombres para ocupar la presidencia. Entre los ternados aparecen:

Alexis Guerrera (massismo), actual presidente y con chances de continuidad.

Enrique Dichiara, quien ya ocupó el cargo anteriormente y cuenta con respaldo en sectores del peronismo.

Mariano Cascallares, impulsado por el kicillofismo.

En las últimas horas surgió además otra posibilidad: Luis Vivona, hoy senador pero con mandato para asumir como diputado.

Aunque la jura de los nuevos diputados se realizará como es habitual, el interrogante recae sobre si finalmente habrá votación de autoridades o si la Cámara decidirá diferir esa definición para después del tratamiento del endeudamiento.