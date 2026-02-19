Tras varios días de intensa búsqueda y profunda angustia, se determinó en forma preliminar que la causa de la muerte de la joven buceadora de 23 años Sofía Devries en Puerto Madryn se produjo por asfixia por sumersión, es decir, por ahogamiento, de acuerdo con los primeros resultados de la autopsia.

En esta instancia inicial de la investigación, no se habrían detectado signos de intervención de terceros.

No obstante, se realizaron estudios complementarios cuyos resultados serán analizados por el Ministerio Público Fiscal junto con los informes técnicos del hallazgo.

Desde la justicia chubutense también detallaron tras el hallazgo que se busca establecer “si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.

Para poder saber qué ocurrió, se lleva a cabo una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.

La joven era buscada en Puerto Madryn tras un incidente ocurrido el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas.

Según la información preliminar, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

La joven había viajado desde una escuela de buceo del conurbano para completar su formación y obtener la habilitación que le permitiría realizar trabajos subacuáticos. En la búsqueda trabajaron embarcaciones, buzos profesionales y personal especializado en tareas subacuáticas.