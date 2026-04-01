Tres de los cuatro hombres que murieron en un siniestro vial este lunes por la noche en la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de la localidad de French, partido de Nueve de Julio, fueron sepultados en Carlos Casares.

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La ciudad quedó consternada, hubo cordón de despedida en el hospital y el molino harinero, describió el medio La Nueva Radio. “También miradas de asombro y tristeza ante el paso del acompañamiento ante el paso del cortejo fúnebre para despedir a tres integrantes de la familia Ballesteros”, señaló.

Se trata de Julio César (50), César Ezequiel (34) y Federico (51) quienes fueron sepultados en el cementerio municipal previo responso rezado en la iglesia parroquial nuestra señora del Carmen. También fueron inhumados los restos de Delfor Horacio Aronskind (65). Todos ellos eran oriundos de Carlos Casares.

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El hecho ocurrió cerca de las 22.00 a la altura del kilómetro 283,5, en jurisdicción de la localidad de French, partido de Nueve de Julio. Los cuatro hombres viajaban en una Renault Koleos cuando, de acuerdo a las primeras reconstrucciones, un camión mordió la banquina y su acoplado realizó un “efecto tijera”, quedando parcialmente cruzado sobre la ruta.

De acuerdo a lo que informó el medio local Cadena Nueve, si bien el conductor del vehículo logró esquivarlo, terminó impactando de frente contra otro camión que transportaba arena. El choque fue de tal magnitud que los cuatro ocupantes murieron en el acto.

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En el siniestro intervinieron dos camiones —un Mercedes Benz 1634 y un Iveco 170— cuyos conductores resultaron ilesos. Uno de los rodados quedó volcado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir totalmente el tránsito en la zona durante varias horas. La UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes interviene en la causa, que fue caratulada como “cuádruple homicidio culposo”.