Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre el trágico siniestro vial ocurrido este lunes por la noche en la Ruta Nacional 5, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y generó un fuerte impacto en el interior bonaerense.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Julio César Ballesteros (50), César Ezequiel Ballesteros (34), Federico Ballesteros (51) y Delfor Horacio Aronskind (65), todos oriundos de Carlos Casares. Según trascendió, uno de ellos trabajaba en la Municipalidad local, lo que profundizó el dolor en la comunidad.

Foto: Cadena Nueve

El hecho ocurrió cerca de las 22.00 a la altura del kilómetro 283,5, en jurisdicción de la localidad de French, partido de Nueve de Julio. Los cuatro hombres viajaban en una Renault Koleos cuando, de acuerdo a las primeras reconstrucciones, un camión mordió la banquina y su acoplado realizó un “efecto tijera”, quedando parcialmente cruzado sobre la ruta.

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De acuerdo a lo que informó el medio local Cadena Nueve, si bien el conductor del vehículo logró esquivarlo, terminó impactando de frente contra otro camión que transportaba arena. El choque fue de tal magnitud que los cuatro ocupantes murieron en el acto.

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En el siniestro intervinieron dos camiones —un Mercedes Benz 1634 y un Iveco 170— cuyos conductores resultaron ilesos. Uno de los rodados quedó volcado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir totalmente el tránsito en la zona durante varias horas.

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En el lugar trabajaron Policía de Seguridad Vial de Nueve de Julio, Policía Científica de Mercedes y bomberos voluntarios, mientras que la UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes interviene en la causa, que fue caratulada como “cuádruple homicidio culposo”.

Foto: Cadena Nueve

La noticia generó una profunda conmoción en Carlos Casares, donde las víctimas eran conocidas. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y dolor, especialmente por el trabajador municipal fallecido, cuya pérdida impactó de lleno en el ámbito local.

La investigación sigue en curso para determinar con precisión cómo se desencadenó la tragedia.