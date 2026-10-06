El Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dentro de esa estructura un comando específico para gestionar el traslado de los detenidos del complejo penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la nueva cárcel de Marcos Paz.

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El operativo estará coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y contará con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Además, el Ministerio invitó a la Ciudad y a la Provincia a sumar representantes.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1018/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada este martes en el Boletín Oficial. El nuevo organismo se denominará Comando Unificado Federal - Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y funcionará desde la entrada en vigencia de la norma.

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La medida abarca el desplazamiento de las personas privadas de la libertad y de los equipos del actual establecimiento, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, al nuevo Complejo construido en el partido de Marcos Paz sobre un predio de 80 hectáreas, que tendrá capacidad para 2.240 presos y contará con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. El plan contempla la custodia de los inmuebles, la protección de los trayectos viales y la prevención de incidentes durante toda la operación. Este jueves (8 de octubre) se firma el convenio de entrega del complejo.

Para ese objetivo, se creó el Comando Unificado Federal – Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funcionará dentro de la estructura del Comando Unificado Federal establecida por la Resolución N.º 403 de 2024. La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

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La decisión se enmarca en un convenio entre las jurisdicciones, que contempla luego la desocupación del complejo de Devoto. Según los fundamentos de la medida, la habilitación de la nueva infraestructura obliga a trasladar a la totalidad de los detenidos alojados en el penal porteño, además del equipamiento necesario para el funcionamiento del nuevo destino.

En ese marco, se anticipa que los traslados se extenderán durante los próximos meses y se realizarán en tandas, de acuerdo al perfil de cada detenido y a la disponibilidad de cupos en el penal bonaerense.